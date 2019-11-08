Меркель не согласилась с Макроном, что у НАТО "смерть мозга"
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона, озвученной в адрес НАТО.
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.
По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".
"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.
"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", — написал он в Twitter.
Ранее "Страна" рассказывала, что в конце октября Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года.
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