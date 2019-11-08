Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона, озвученной в адрес НАТО.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.

По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".

"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем альянсе. Мы согласны с тем, что сильный НАТО необходим для мира и безопасности в Европе, и что мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", — написал он в Twitter.

Ранее "Страна" рассказывала, что в конце октября Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года.

Также мы писали, 6 ноября в Украину прибыла миссия НАТО в рамках подготовки к членству.