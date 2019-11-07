В Одессе водитель маршрутного автобуса оставил на улице пассажира, которому стало плохо и даже не вызвал для него скорую медицинскую помощь. Об этом сообщает издание "Думская".

Инцидент произошел в среду вечером, 6 ноября, на конечной остановке маршрутных автобусов №150 на Александровском проспекте, 7.

Пассажиру стало плохо в салоне и водитель не придумал ничего лучшего, как вынести его из автобуса и просто оставить на улице. Водителю помогли также его коллеги из других автобусов. После того, как мужчину перенесли на улицу, все сели по своим транспортным средствам и уехали.

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