В четверг, 7 ноября, скончался знаменитый французский модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщил модный дом Louis Vuitton на своей странице в Instagram.

Скриншот: Instagram/ louisvuitton

"С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий. "Savoir-faire может существовать только в том случае, если он передается…" – было одним из его любимых выражений", – говорится в посте.

Как известно, Патрику-Луи Виттону было 68 лет. Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс. Модный дом был основан в 1854 году.

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