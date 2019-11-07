Сегодня, 7 ноября, на площади Рынок во Львове произошла очередная потасовка футбольных фанатов. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на официальной странице в Facebook.

"На площади Рынок Львов снова драка фанатов возле "Правды". Полиция присутствует, заведение в цепи полиции и спецбатальона ТОР. На 18:15 полиция присутствует, фаны только перекликаются. Много разбитого стекла под ногами", – пишет Зинкевич.

Скриншот: Facebook/Игорь Зинкевич

Фото: Facebook/Игорь Зинкевич

Напомним, что вчера перед матчем 4 тура группового этапа Лиги Европы между командами "Александрия" – "Сент-Этьен" в центре Львова вспыхнула массовая драка украинских и иностранных фанов. Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек – футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки – из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие – иностранцы.

Во время ликвидации инцидента травмированы двое служителей правопорядка, а также повреждены два служебных автомобиля. После этого полиция открыла два уголовных производства.