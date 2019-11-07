Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил на должность прокурора Волынской области Олега Синишина. Мужчина является кумом замгенпрокурора Виталия Касько, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

"Олега Синишина назначили прокурором Волынской области. Особенность - кум Касько", - отметил он.

До назначения Синишин работал на должности прокурора Хмельницкой области. На сайте Генпрокуратуры информация о кадровой перестановке пока отсутствует.

Сам Сишиниш родился в 1976 году в Ивано-Франковске. Свой профессиональный путь начал 16 лет назад с должности следователя транспортной прокуратуры.

После этого работал на различных должностях, среди которых прокурор района, руководитель структурных подразделений в органах прокуратуры Львовской области, аппарат Генеральной прокуратуры Украины и старший помощник генпрокурора Украины.

Напомним, 6 ноября начался второй этап аттестации сотрудников Генпрокуратуры. Их проверяли на общие способности и навыки. Всего к экзамену были допущены 795 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 октября, в рамках переаттестации прокуроров завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе генпрокурора. Также мы описывали, как прокуроры ГПУ сдавали тесты.