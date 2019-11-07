Вечером 7 ноября во время одного из эфиров телеканала "Прямой", у собственника которого сегодня прошли обыски, в студию ворвались вооруженные люди с автоматами и под имитацию звуков стрельбы сделали селфи с ведущими.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны" в четверг вечером.

"На телеканале "Прямой" решили, видимо, в максимально доступной форме подать тему наезда на своего собственника и устроили представление в прямом эфире: в студию ворвались русскоязычные люди в масках и в камуфляже, покричали, потрясли автоматами, сделали селфи и убежали. При этом ведущий Мыкола Вересень решил притворится убитым и упал на пол.

Массовка, которая сидела в студии, явно не поняла, что это инсценировка и с перепуга начала прятаться", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, сегодня у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители провели обыски.

Как позже стало известно, обыски у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках дела об отмывании средств экс-президента Петра Порошенко (который, как считается, является реальным собственником телеканала) прошли одновременно с обысками у сына экс-нардепа Сергея Пашинского.