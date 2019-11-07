Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу Ярослава Дубневича на решение ВАКС от 2 ноября и избрала нардепу меру пресечения в виде взятия под стражу с возможностью внести залог 90 млн грн. Об этом сообщает "Страна".

Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей в составе Дмитрия Михайленко, Олега Павлишина и Николая Глотова. Коллегия судей постановила взять Дубневича под стражу прямо в зале суда. Как передает источник "Страны", под стражей парламентария оставляют до 31 декабря.

Тем временем, как передают "Украинские новости", накануне суда Дубневич внес часть ранее назначенной суммы залога - а именно 50 млн. Таким образом, для выхода з СИЗО ему нужно внести еще 40 миллионов.

Напомним, парламентария подозревают в совершении преступления, которое квалифицируют по ч.5 ст.191 УК Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы депутата составили более 93 млн грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневичу разрешили передвигаться свободно.

4 ноября адвокат депутата Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда, прося не избирать никакой меры пресечения подзащитному.