В четверг, 7 ноября, динамовцы Киева сыграли в четвертый раз в групповом этапе Лиги Европы нынешнего сезона. Для этого подопечные Алексея Михайличенко отправились в Копенгаген, где сыграли с одноименным футбольным клубом.

Начало встречи было очень похоже на их предыдущую игру в Киеве. Копенгагенцы сумели забить быстрый гол - уже на 4-й минуте отличился Стаге. Динамовцы побежали вперед и сумели добиться пенальти, после попадания мяча в руку игроку "Копенгагена" в штрафной. Но удар с 11 метров сумел отбить вратать хозяев поля Карл-Йохан Йонссон.

Динамовцы продолжили атаковать, но на перерыв команды ушли с 1:0 на табло в пользу "Копенгагена".

После перерыва копенгагенцы не стали уходить в оборону. Угрозы воротам Бущана после их атак продолжали возникать, как и ожидаемо продолжались активные действия динамовцев. В такой игре забить могли обе команды, но повезло Вербичу. Полузащитник "Динамо" пробил с линии штрафной после короткого паса от Цыганкова, после чего счет стал 1:1. Шла 70-я минута.

После этого игра превратилась в силовую борьбу преимущественно в центре поля, в которой инициативой владели то одни, то другие. Но пробить вратарей больше не удалось никому. И динамовцы, и копенгагенцы стали играть осторожней, не рисковать попусту и в конце-концов обе команды заключили футбольный мир, заработав по одному баллу и сохранив свои лидирующие позиции в группе "В".

В параллельной встрече в Швейцарии "Лугано" и "Мальме" сыграли вничью 0:0.

Следующую еврокубковую встречу динамовцы проведут 28 ноября в Швеции против Мальме, а уже в грядущее воскресенье, 10 ноября, они сыграют против "Шахтера" на стадионе в Харькове.

Поздним вечером в четверг, 7 ноября, свою еврокубковую встречу начали александрийцы. Они играют во Львове с "Сент-Этьеном". Игру транслирует "Футбол 1". К 24-й минуте счет там 0:1 в пользу гостей благодаря пенальти.

Видео голов и опасных моментов игры в Копенгагене:

Видео: youtube.com/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

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