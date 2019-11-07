Народный депутат фракции "Слуги народа"и председатель парламентского комитета по вопросам международных связей Богдан Яременко объяснил, при каких условиях он уйдет с поста главы комитета. Об этом он рассказал в студии программы "Антиподы" проекта "Исландия" ведущему Сергею Иванову.

Журналист напомнил попавшему в секс-скандал политику, что тот грозился уйти из комитета. На это нардеп сказал, что его не так поняли.

"Нет, тут не всё поняли. На меня было определенное давление... Три оппозиционные фракции - это БЮТ, "Голос" и партия "Европейская солидарность" давили на руководство фракции ("Слуги народа" - Ред.) с тем, чтобы я подал заявление. Угрожая, чтобы сделать что-то еще больше по раскручиванию этого скандала. Поэтому руководство моей фракции согласилось, что это вопрос для нашей фракции. Если фракция не примет такое решение, я не буду обязан реализовывать такое заявление. Но для того, чтобы было понятно, что мы выполняем свои обязательства, я это заявление подал. Но решение будет принято только после заседания фракции партии "Слуга народа", - разъяснил ситуацию Яременко.

Видео: Facebook/ islndtv

На уточняющий вопрос, кто посоветовал Яременко заявить об уходе с поста главы парламентского комитета, он ответил, что был разговор с руководством фракции. Однако отказался назвать фамилию того, кто именно его попросил об этом.

Напомним, из-за переписки Яременко с проституткой прямо во время заседания парламента начался скандал. В обществе заговорили о недопустимости дальнейшего исполнения депутатом обязанностей главы комитета Рады.

1 ноября Яременко написал заявление об отставке с поста руководителя комитета. Однако уже на следующий день рассказывал, что не хочет покидать пост и обвинял журналистов, сфотографировавших его скандальную переписку.