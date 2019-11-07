Сегодня, 7 ноября, в центре Луцка похитили главный городской символ – скульптуру Кликуна. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Руководительница Управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета обратилась к правоохранителям в связи с кражей с солнечных часов на Театральной площади бронзовой скульптуры Кликуна. Произведение искусства простояло всего неделю: его установили 1 ноября.

Следователи предварительно квалифицируют инцидент по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Кликун является одним из основных древних символов Луцка. В конце V-середины XI веков он рассказывал населению информацию первостепенной важности. В Луцке кликуны также стояли на ночной страже в замке и постоянно перекликались, а при каких-либо происшествиях – поднимали тревогу. Этот обряд стал предтечей появления местного названия – Кликун.

В центре Луцка установлены две миниатюрные скульптуры Кликунов, получившие имена Зирко и Музыка. Их автором является скульптор из Львова Ника Музычка. На создание Кликуна было потрачено около 25 тысяч гривен.

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