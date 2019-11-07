Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко отказался говорить о секс-скандале в Верховной Раде и признался, что после инцидента у него с женой состоялся серьезный разговор. Об этом он рассказал в интервью с Сергеем Ивановым на телеканале "Исландия", видео которого размещено в Facebook.

"Я вам сразу назову две причины, почему я откажусь говорить на эти темы... Есть какие-то более важные вещи, чем то, чем это на самом деле выглядит. Вторая причина - это то, что этот разговор должен состояться в двух окружениях: в моей семье с моей женой и с моей фракцией. С женой этот разговор состоялся с фракцией - нет. Я бы не хотел создать такой прецедент, что мои коллеги получат меньше информации и позже. В этих двух средах, если я виноват, то я виноват больше всего", - отметил он.

Видео: facebook.com/islndtv

Яременко рассказал, что готов говорить с ведущим на интимные темы, но не видит в этом особого смысла. "Я не боюсь говорить про анальный секс, про сайты знакомств. Просто не считаю нужным об этом говорить" - добавил он.

На вопрос об использовании услуг проституток Яременко отвечать отказался. Иванов уточнил, что читая переписку нардепа, у него сложилось впечатление, что "происходит использование стесненного материального положения женщин".

"Для того, чтобы говорить на эту тему, мне нужно было бы знать, откуда вы взяли такую информацию, можно ли ей доверять. А, во-вторых, был ли факт использования мной чего-то положения. Давайте скажем, что я увернулся от ответа на этот вопрос", - парировал Яременко.

Саму же ситуацию с проституцией в Украине нардеп решил сравнить с банками. Даже после слов ведущего о том, что параллели между ними сводить не правильно, Яременко продолжил настаивать на своем.

"В банке зато и не интересуются, что вам нужно будет сделать для того, чтобы вернуть эти деньги. У вас же их нет сейчас. Значит, вам нужны будут какие-то экстра-усилия прилагать к тому, чтобы их вернуть. Правда?", - резюмировал он.

Напомним, журналисты засняли на камеру, как Богдан Яременко во время работы в Верховной Раде пытается договориться об интиме за деньги и знакомиться в социальных сетях и сервисах для знакомств.

После этого нардеп начал угрожать фоторепортерам, которые зафиксировали его общение с женщинами. По его словам, виновнику грозит за подобную выходку до 7 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", Яременко написал заявление об отставке с поста главы Рады по международным делам, но и этим не обошлось. В своем посту в соцсети парламентарий обозвал журналистов, работающих в Верховной Раде, шалавами.