Задержанная сегодня сотрудница Национального банка Украины, вместе с посредником требовавшая от финансовой компании $30 тысяч взятки и получившая ее половину суммы за выдачу лицензии, оказалась главным юрисконсультом учреждения. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина через посредника обратилась к директору фирмы, которая обменивала валюту. Юрисконсульт предложила за денежное вознаграждение оказать помощь в получении фирмой бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

За положительное решение этого вопроса сотрудница Нацбанка потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тысяч долларов.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Елена Паровая. Фото: censor.net

При передачи части взятки женщину и задержали вместе с посредником.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 15(ппокушение на совершение преступления), ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство) и ч.3 ст. 369 (дача взятки) УК Украины.

В НБУ пока не получали никаких уведомлений от правоохранителей и выясняют обстоятельства дела. В банке уточнили, что женщина, о которой идет речь, - это Елена Паровая 1964 года рождения. Она не является работником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций. Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

"Национальный банк пока не получил от правоохранительных органов детальной информации о задержании работницы, о котором сегодня вечером сообщено на сайте и на страницах в социальных сетях Национальной полиции города Киева и прокуратуры города Киева. Мы выясняем обстоятельства задержания и после получения уточненной информации предоставим развернутый комментарий", - написано в посте.

Совсем недавно, 30 октября, на взятке попался еще один работник НБУ - главный специалист Департамента обеспечения деятельности банка Евгений Пискотин. За $40 тысяч он обещал договориться о получении лицензии с директором департамента лицензирования НБУ.

Ранее "Страна" рассказывала, как на взятке в $20 тысяч задержали замдиректора Института Шалимова Олега Котенко.