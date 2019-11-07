После того, как утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда Интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на странице на Facebook.

"Сегодня около часа назад поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорит пресс-служба. Всех сотрудников и пассажиров немедленно эвакуировали, а объект подвергся особо тщательной проверке кинологами и правоохранительными органами на наличие взрывоопасныхз веществ.

В "Укрзализнцыци" заверили, что на график поездов это не повлияло. Посадка пассажиров происходит на прилежащих к центральному зданию переходах. Работники просят людей сохранять спокойствие и не паниковать.

Вход открыли спустя два часа после начала проверки. Никаких веществ обнаружено не было.

Скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, что в Киеве проверяли сообщения о минировании аэропортов, ж/д вокзала, ТРЦ и мостов.

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