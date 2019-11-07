Новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло в Мариинском дворце, передает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Фейсбуке.

"Для меня большая честь представлять Европейский Союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украины друг к другу", - цитирует слова дипломата пресс-служба.

Матти Маасикас и Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

После формальных представлений Маасикас и Зеленский обсудили реформы, направленные на улучшение уровня жизни украинцев.

Напомним, новый посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе по прибытию в Киев сообщил, что Тбилиси всегда будет поддерживать территориальную целостность нашей страны.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский принял верительные грамоты у ряда послов иностранных государств: Республики Корея - Квон Ки Чанга, ЮАР - Андре Иоганнеса Гроеневальда, Республики Финляндия - Пяйви Лайне, Республики Словения - Томажа Менцина и Федеративной Республики Германия - Анки Фельдгузен.