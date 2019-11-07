В четверг, 7 ноября, американский президент Дональд Трамп заявил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера необходимо допросить в Конгрессе. Об этом он написал в своем Твиттере.

Так, американский лидер процитировал вопрос сенатора-республиканца Джона Нили Кеннеди: "Что Хантер Байден делал за деньги?".

"Это хороший вопрос. Он и сонный Джо (Байден - Ред.) должны давать показания", - написал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне проходящих в США слушаний с участием ряда американских чиновников в рамках процедуры импичмента президента.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В рамках процедуры импичмента были опубликованы показания уже нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников.