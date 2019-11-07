Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области 8 ноября, поскольку на этом участке 7 суток соблюдается режим тишины. Вместе с тем в так называемой "ДНР" заявляют о готовности начать разведение 9 ноября.

О готовности к разведению украинской стороны сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев агентству Интерфакс-Украина. "Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины – Ред.), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев.

Он сообщил, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12:00. "На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, — соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - отметил Агеев.

Вместе с тем в "ДНР" готовы начать процесс разведения войск на участке вблизи сел Петровское и Богдановка 9 ноября после соответствующего решения Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил "глава" "ДНР" Денис Пушилин, пишет ТАСС.

"Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников - Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств по устранению нарушений на ранее разведенном пилотном участке в районе населенного пункта Петровское", - заявил Пушилин. Он отметил, что силы "республики" готовы начать разведение 9 ноября.

Напомним, что по данным главы МВД Арсена Авакова, разведение сил в Петровском начнется завтра в 12:00.

Также мы писали о том, что украинские министры и иностранные послы посетили место завтрашнего разведения в Петровском.