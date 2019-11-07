В Киеве задержали должностное лицо из Национального банка Украины и ее посредника, которые требовали от финансовой компании $30тыс. взятки за выдачу лицензии. Об этом сообщил замначальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьева, передает сайт полиции Киева.

"Задержали сотрудницу Нацбанка и его посредника после получения $15тыс., это - половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил он.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что действующие и бывшие сотрудники СБУ вели незаконную прослушку и торговали информацией. Их удалось разоблачить собственным коллегам.

Также мы писали, что директор харьковского госпредприятия нес взятку детективу НАБУ, но не донес $100 тысяч.