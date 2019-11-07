Президент Украины Владимир Зеленский во время записи видеоблога "Откровенно с президентом" заехал в ресторан быстрого питанияс и заказал кофе с пирожком. Блог выложен на YouTube-канале "Зе! Президент".

За рулем автомобиля Tesla, принадлежащего Андрею Богдану, глава государства ехал по Киеву и комментировал ситуацию в стране. Под конец монолога он решил подкрепиться в McDonald's. Делая и получая заказ, президент непринужденно общался с сотрудниками заведения.

Судя по всему, Зеленский собирался выпить эспрессо, но работник ресторана уговорил его взять пирожок: "На десерт пирожочек попробуете?"

"Пирожочек? Хорошо", - легко согласился президент.

Смотрите запись с 17:38. Видео: YouTube/Зе!Президент

Также Зеленский признался, что после утренней пробежки имеет обыкновение заходить в этот фастфуд и брать кофе.

"Я каждое утро, когда бегаю... не каждое утро, а где-то через день бегаю, то я покупаю кофе в конце бега. Есть у меня несколько точек. Все рады видеть. Пока что так. Я хочу, чтобы не изменилось это ощущение, когда я захожу в кафе, а мне "А ну вон отсюда!", - чтобы такого никогда не было", - сказал Зеленский.

Напомним, весной президент сфотографировался с шаурмой после вала мемов по поводу его фразы в Facebook, написанной на день Киева: "Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро".

А во время октябрьского пресс-марафона в фудкорте Kyiv Food Market, который длился 14 часов, Зеленский ел пиццу.