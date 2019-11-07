Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что недостатком Верховной Рады является нежелание нардепов от других партий принимать участие в голосовании. Об этом президент заявил во время интервью в своем видеоблоге, которое он записал за рулем автомобиля Tesla.

"Минус какой? В целом другие партии в принципе могут не ходить на работу. Ну, не все, потому что я знаю, например, там, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы, кое-кто еще из некоторых партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать, и это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер власти современной", - заявил Зеленский.

По его словам, главным достижением нынешнего состава парламента является 70 принятых законов, которые парламент рассмотрел в "турборежиме".

"Самая главная победа этой Рады – проголосованы законопроекты. Приняты около 70 законов. Среди них есть очень важные, и это возвращение закона о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, многие законы для улучшения бизнес-климата в Украине. Словосочетание "турборежим"... мне говорили все, и европейцы, и МВФ, и представители ЕБРР и Всемирного банка – все очень довольны, даже все говорят "давайте чуть-чуть медленнее", - заявил Зеленский.

Видео: YouTube/112 Украина

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о голосовании "слуг народа" в Раде и пообещал выводы до конца года.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что раньше информвойна была с российскими СМИ, а теперь внутри Украины.