В регламентный комитет Верховной Рады поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от фракции "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Об этом сказано на сайте парламента.

Как стало известно "Стране", комитет может рассмотреть этот вопрос на заседании 13 ноября.

Напомним, что член парламентской фракции "Европейской солидарности" (ЕС) жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Ирина Луценко решила досрочно сложить депутатские полномочия, сославшись на состояние здоровья.

При этом "Страна" разбиралась, почему на самом деле Ирина Луценко хочет уйти из Рады.

Отметим, что после выхода из Верховной Рады Ирины Луценко ее место займет Наталья Бойко - юная миллионерша из Львова, которой еще нет 30 лет.