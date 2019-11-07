Президент Владимир Зеленский пообещал пересмотреть состав Кабмина и уволить тех, кто не справится до конца года. Об этом он рассказал в своем втором влоге на Tesla.

Как отметил президент, в Украине такого молодого правительства еще не было. "Здесь тоже есть плюсы и минусы. Нет коррумпированного опыта – и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка – да, это риск, но это большой плюс", – заявил президент.

Также Зеленский намерен уволить тех, кто не выполнит своих обязанностей до конца 2019 года. "Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится – с тем будем прощаться", – сказал Зеленский.

Напомним, в рамках того же выпуска Зеленский рассказал, как устает от своей работы.

Также мы писали, что Зеленский наложил вето на закон о верификации госвыплат.