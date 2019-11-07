Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил переписку нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой в сессионном зале Верховной Рады. Об этом Зеленский заявил в своем втором выпуске влога "Откровенно с президентом", который он записал за рулем автомобиля Tesla.

"Мы очень внимательно, и я лично, мы внимательно следим за статистикой. Не только там какие-то такие ну, скажем так, позорные смски – они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я сейчас очень рад, что пока это только слухи", - заявил президент.

Зеленский добавил, что есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. "Есть некоторые ошибки, есть некоторые аморальные поступки, есть некоторые депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. Хотя мы договаривались, что когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, когда обсуждаются законопроекты в комитетах – там, пожалуйста, споры, но не выносите их, пожалуйста, на заседания ВР. У нас есть такая договоренность, она честная: если 70% партии "Слуга Народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то мы все голосуем", - отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу.

Комментарий об ошибках и смс-ках смотрите с 2:41. Видео: youtube.com

Напомним, что 29 октября во время работы в сессионном зале парламента народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался в онлайн-сети знакомств. В ходе переписки одна из женщин назвала свою цену и условия. Через некоторое время нардеп просматривал профили женщин в соцсети для знакомств Tinder.

Когда информация об этом была опубликована, Богдан Яременко назвал свои действия сознательной провокацией журналистов, в том числе опубликовал пост об этом на Facebook. Однако через некоторое время пост удалил и извинился.

Также читайте о том, что на телеканалах 112, ZIK и NewsOne запустили ролики с требованием к Зеленскому извиниться за нардепа Яременко.