Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом блоге "Откровенно с президентом" заявил, что за голосованием его фракции в Верховной Раде тщательно следят. Ролик опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

"Не только там какие-то такие, скажем так, позорные смс, они тоже есть, есть позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока что только слухи. Есть минусы в отношении статистики голосования того ли иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьёзные выводы будут сделаны до конца этого года", - отметил он.

Зеленский уточнил, что "каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу".

Президент также рассказал о договоренности, которая есть среди депутатов. Так, если 70% партии "Слуга народа" поддерживают какой-то законопроект перед голосованием, то все депутаты обязаны за него проголосовать. "Поэтому мы очень внимательно, и я лично следим за статистикой", - уточнил он.

Ранее мы писали, что Зеленский в том же блоге заявил, что информационную войну против Украины теперь ведут не только российские СМИ, а и отечественные.

Как писала "Страна", грядущий съезд партии "Слуга народа", намеченный на воскресенье, 10 ноября, в очередной раз рассорил фракцию политсилы в Верховной Раде. На мероприятие не позвали мажоритарщиков, которые не являются членами партии.