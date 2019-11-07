Президент Украины Владимир Зеленский во втором выпуске видеоблога "Откровенно с президентом" рассказал о направлениях финансирования, заложенных в государственный бюджет Украины на 2020 год и планах Министерства инфраструктуры по строительству и реконструкции разных объектов. Ролик появился на YouTube и в соцсетях.

Зеленский акцентировал внимание на амбициозном предложении Министерства инфраструктуры построить около 4 тысяч км дорог в 2020 году.

"С учетом того, что очень много средств куда-то уходило, строительство увеличится где-то на 60%. И это будет по всей стране. Люди увидят, что готовится проект Запорожского моста. Несколько мостов будет построено в следующем году", - сказал глава государства.

Видео: YouTube/ Зе!Президент

Он напомнил, что недавно открытая после реконструкции трасса Мариуполь-Запорожье была построена за три месяца.

"70 из 200 км этой трассы строились почти три года. Мы построили за три месяца 130 км. Дорога европейского уровня, все довольны. Сейчас окружная дорога в Днепре начинает строиться, обсуждается окружная Киева, и еще несколько дорог. Но мы понимаем, что зимой мы не можем строить. Поэтому у нас большое строительство начинается с 1 марта. Сейчас будем готовиться. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%, плюс еще деньги есть от международных организаций", - раскрыл детали замыслов Зеленский.

Также он отметил, что поставлена задача "построить там, где их нет, или реконструировать" 100 школ и запустить 100 автобусов к школам, которые находятся в сельской местности.

"То есть мы строим сразу школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет этих школьников. Еще будет построено 100 садиков по всей стране. Также будет реконструкция 100 стадионов", - добавил Зеленский.

В том же видеоблоге президент рассказал, как хорошо сейчас в Станице Луганской, даже сравнив ее со Швейцарией. Также он анонсировал посадки по делам Майдана, Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Ранее "Страна" приводила данные за 2017 год, согласно которым в Украине было отремонтировано и построено более 2 тысяч км дорог.