Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет усовершенствовать свое владение украинским языком. Об этом он сообщил во втором выпуске своего блога за рулем автомобиля Tesla.

"Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, практика, больше говорить, лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры", - сказал президент в интервью.

Видео: YouTube/Зе!Президент

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что раньше информвойна была с российскими СМИ, а теперь внутри Украины.

Также мы писали, что Зеленский анонсировал посадки по делам Майдана, Шеремета и Гандзюк.