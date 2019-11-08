7 ноября на канале СТБ вышел 11 выпуск 9 сезона "Зважені та щасливі". В нем для участников приготовили экстремальное испытание на высоте 30 метров, неожиданно изменили правила перед взвешиванием, а также вернули четырех ранее выбывших, чтобы оставшиеся участники не расслаблялись перед финалом.

Отныне мужчины и женщины будут выбывать не по очереди. Кто окажется в зоне риска, станет известно уже перед взвешиванием. Ведущая Анита Луценко объяснила это тем, что у "зважених" теперь будут стимул работать на тренировках и сбрасывать вес каждую неделю и не давать себе передышку.

Кроме того, на проект вернули четырех ранее выбывших - Наталью Кириленко, Лалу Алиеву, Николая Крицкого и Александра Гончарова. Причем Лала и Николай были самыми тяжелыми участниками - 178 и 223 кг соответственно.

Основным испытанием 11 выпуска стало задание перебраться с одной конструкции на другую на высоте 30 метров. Для этого пара должна была подавать друг другу веревки, чтобы плести дорожку.

В конце должен был вылететь один из мужчин. Под желтой линией оказались Николай Крицкий и Руслан Садовой, которые потеряли в весе меньше других. После голосования из проекта ушел Руслан. Он оказался в зоне риска впервые в этом сезоне.

Руслан Садовой. Руслану Садовому 40 лет. Он киевлянин. В одиночку воспитывает дочь 9 лет и сына 11 лет. Их мать смертельно отравилась грибами. На проект пришел с весом 129 кг и за 11 недель сбросил 29 кг, похудев до 100 кг. Ранее он говорил, что его желаемый вес - 90 кг.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск от 07.11.19 уже сейчас можно на канале СТБ. На ютуб выпуск появится 9 ноября.