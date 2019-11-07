Президент Украины Владимир Зеленский признался, что испытывает серьезную усталость от работы. Об этом он сообщил во втором влоге за рулем Tesla.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди ведь как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная. Очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", – признался Зеленский.

Несмотря на физическое истощение, президент не собирается отказываться от своей работы: "Решение, как говорят в Раде, принято".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о ситуации в Станице Луганской.

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