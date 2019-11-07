"Из человека превращаешься в организм". Зеленский рассказал, как устает от своей работы
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что испытывает серьезную усталость от работы. Об этом он сообщил во втором влоге за рулем Tesla.
"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди ведь как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная. Очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", – признался Зеленский.
Несмотря на физическое истощение, президент не собирается отказываться от своей работы: "Решение, как говорят в Раде, принято".
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о ситуации в Станице Луганской.
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