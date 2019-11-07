Внеочередное заседание совета Национального банка Украины, созванное главой НБУ на четверг 7 ноября, не состоялось. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в Нацбанке.

"Не смогли выбрать председательствующего: голоса распределились 4 на 4", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, совет НБУ на заседании 22 ноября в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина голосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято, тогда как другие члены совета считают иначе, указывая, что "за" проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство.

В отсутствие полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабмин эта должность в совете также вакантна.

"Совет НБУ. 4: 4 или 4 ≠ 4 или 4 №4? Теория оптимальных коалиций допускает неожиданные варианты решения предполагаемых конфликтов между спонтанными альянсами. Но если альянсы не спонтанны, а спроектированы для более сложной игры в чьих-то пасьянсах, возникает вопрос о контролируемости отдельных составляющих альянса", – написал в Facebook в четверг вечером член совета Виктор Козюк.

По его словам, можно смоделировать три варианта будущего совета при условии избрания его главы: пессимистический, оптимистический и промежуточный. В случае пессимистического образуется относительно устойчивое большинство, в рамках деятельности которого агрессивная критика НБУ незаметно переходит в политическую подоплеку делегитимизации положительных изменений в сфере достижения макрофинансовой стабильности и банковского регулирования, считает Козюк.

"Режим инфляционного таргетирования размывается и деклассируется, оценочные суждения в отношении банковского регулирования и надзора превращаются в площадку потакания олигархическому банкингу, МВФ объявляется злом, на основе чего расширяются возможности избегать давления на бывших владельцев финучреждений по выведенным средствам, а отношения с правлением доводятся до абсурда с целью открытия политического шлюза для его замены с постепенным возвращением в царство ручного рефинанса, валютного курса, слепого надзора и основания для очередного кризиса", – описал этот сценарий член совета.

В случае оптимистического сценария, по его словам, образуется относительно устойчивое большинство на принципах профессионализма, что позволяет расширить институциональную способность совета обеспечивать свою роль в реализации мандата ценовой стабильности. "При этом формируется возможность принимать качественные решения, опирающиеся на фундаментальную макроэкономическую теорию и адекватную аналитику. Глава совета выводит его из состояния политического флюгера, соблюдение процедур становится основой работы и доверия", – отметил Козюк.

Промежуточный сценарий, по его мнению, это определенная комбинация политических игрищ с попыткой сохранить лицо, что приведет к спонтанным "аналитическим" выхлопам псевдонаучного характера, перемешиваемым с более или менее вербально приемлемыми решениями.

"Оценка монетарной политики станет чувствительной к политическим раскладам, которые часто неизвестны широкому кругу граждан, которые традиционно, идя по улице, смотрят на обменный курс. И при этом поиски монетарной и регуляторной основы для экономического скачка превратятся из метафизики в ежедневные дыхательные упражнения", – добавил Козюк.

В то же время он сообщил, что при любом варианте остается преданным идее ценовой стабильности и независимости центробанков по всему миру.

Фото: facebook.com

Финансовый комитет рады уже отобрал кандидатуру главного эксперта секретариата совета НБУ Виталия Шапрана на освободившееся после ухода Милованова девятое место совете по квоте Рады. Эта кандидатура должна быть вынесена на утверждение парламента. Нацбанк, не дожидаясь этого голосования в Раде, инициировал внеочередное собрание совета, чтобы утвердить до 15 ноября смету, необходимую для утверждения госбюджета на 2020 год.

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