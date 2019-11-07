Основатель компаний AliExpress, TaoBao и Alibaba Джек Ма 7 ноября впервые посетил Украину и выступил в Харькове перед студентами Национального университета им. В.Каразина. Об этом передают "Факты".

Часть своей небольшой речи 55-летний миллиардер посвятил теме счастья. "Что для меня счастье? Счастье – это не деньги, счастье – это не сила. Счастье – это когда счастливы ваши люди", – сказал он студентам.

Видео: Facebook/ suspilne.kharkiv

Также он сказал несколько слов о важности образования и труда. При этом подчеркнул, что сейчас людям не нужно работать так тяжело, как раньше, чтобы заработать на хлеб.

"Мой отец работал 18 часов в день 7 дней в неделю. Наше поколение работает 9 часов в день 5 дней в неделю", - сравнил Ма.

Олигарх Александр Ярославский и Джек Ма в харьковском аэропорту. Фото: t.me/ kharkiv_1654

На видеозаписи выступления предприниматель предстает простым и открытым, одетым максимально скромно. Как пишут в харьковских СМИ, создается впечатление, что он одевается на своих же сайтах.

Forbes оценивает состояние Ма в $39,2 млрд. Он самый богатый человек в Китае, второй богатейший человек в Азии и 21-й по количеству активов на планете.

В прошлом году он отошел от дел, став пенсионером в 54 года. Ранее "Страна" сообщала, что гость из КНР заявлен в числе спикеров Киевского международного экономического форума, который пройдет 8-9 ноября.