Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Откровенно с президентом", данном за рулем автомобиля Tesla, призвал не называть территории на участках разведения сил в Донбассе "серой зоной", а также рассказал, как обустроен КПВВ в Станице Луганской. Запись интервью размещена на официальной Facebook-странице Зеленского.

По словам главы государства, в местах разведения сегодня абсолютно безопасно.

"Наши войска готовы, наши военные молодцы, разведение прошло стопроцентно безопасно. Мы отошли на позиции подготовленные, обустроенные. Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности", - сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ zelenskiy95

Зеленский напомнил, что недавно произошло разведение войск в Станице Луганской, и описал, как там теперь хорошо.

"В Станице Луганской мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон и будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской. Там КПВВ, там свет, там Швейцария", - нашел сравнение президент.

Затем он сообщил о ситуации с обстрелами в местах разведения. По его словам, ни в Золотом, ни в Станице Луганской огня нет.

"Что касается Петровского, то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках", - пояснил Зеленский.

Также Зеленский вспомнил о поездке депутата Госдумы РФ, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева во временно оккупированное Золотое-5. Президент назвал фейком информацию о том, что Журавлев был в той части Золотого, которую контролируют украинские военные.

"Фейки, манипуляция, информационная война – раньше это была война российских СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают, мне так кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем решить вопрос войны, прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в Нормандском процессе", - сказал президент.

Ранее "Страна" рассказывала, что свой монолог в формате откровения Зеленский записывает уже второй раз. Причем электромобиль Tesla, который при этом ведет глава государства, принадлежит Андрею Богдану. Первое интервью в таком формате вышло 17 июля 2019 года.