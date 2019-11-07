Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные ним посадки по таким делам, как убийство активистки Екатерины Гандзюк, Павла Шеремета, а также массовых расстрелов будут, но к ним нужно подготовиться. Об этом он заявил в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое было опубликовано в четверг, 7 ноября.

"Бывшие политики не могут сейчас в этой системе, во-первых, это уже не схема, а система, найти себе место. И они его не найдут, пока мы живые, скажем так, в нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут выехать, и все люди уже это видят. Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, "дело Свинарчуков" есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видите, в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали", - отметил он.

Причиной этого, утверждает Зеленский, является страх самих парламентариев. "Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся – оно будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил", - подчеркнул он.

В то же время, утверждает Зеленский, если приговоров по данным делам не будет, то "будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться".

"В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут", - уточнил он.

Напомним, Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен доходов от предоставления имущества в аренду иностранцам.

Как ранее сообщала "Страна", Зеленский не указал в декларации виллу на курорте российских олигархов, который расположен в Италии.