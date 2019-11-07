Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября. Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 гривни дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Фото: public.nazk.gov.ua

Кстати, за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен доходов. Также в декларации президента появилась вилла в Италии, которую он не указал в прошлый раз.

Мы писали о том, как фирмы Владимира Зеленского осваивали бюджеты двух стран.

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