В распоряжении "Страны" появились копии всех дел открытых в суде против Алексея Берестецкого, который несколько лет не платил за коммуналку, а вчера расстрелял своего соседа в Киеве.

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" подробно описывала, что известно о святошинском стрелке Алексее Берестецком, который стрелял в соседа из-за долгов по ЖКХ.

Напомним, 6 ноября, в Святошинском районе Киева местный житель выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку.

Пострадавшего от стрельбы, которую устроил Берестецкий, зовут Николай Бугаев. Во время инцидента он был ранен в ребро.

Бугаев был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Ему провели операцию и перевели в реанимацию. Мужчина нуждается в переливании крови.

Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.