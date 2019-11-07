Зеленский назначил руководителя СБУ в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления Службы безопасности в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ под №822/2019 появился 7 ноября на сайте главы государства. Должность занял Евгений Нетужилов.
Евгений Нетужилов. Фото: archive.li
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.
Новый начальник СБУ Крыма родился в 1980 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. С 2003 года работал в органах прокуратуры.
Он проходил службу на разных должностях в военной прокуратуре Львовского гарнизона и в аппарате военной прокуратуры Западного региона Украины.
С сентября 2014 по апрель 2015 года занимал должности начальника отдела процессуального руководства и заместителя начальника управления надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции.
Затем Нетужилов был заместителем военного прокурора Южного региона Украины.
Сегодня Зеленский также успел уволить главного следователя СБУ Богдана Тиводара и назначить новых глав управлений в шести областях.
Кроме того, президент Украины назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.