7 ноября на СТБ в эфир вышел проект "Зважені та щасливі" 9 сезон 11 выпуск. Четверо ранее выбывших участников вернулись, Анита Луценко изменила правила взвешивания, а пары заставили "плести паутину" на высоте 30 метров. А в конце, как обычно, выбыл один из худеющих.

На проекте изменили правила взвешивания. Если раньше мужчины и женщины рисковали вылететь по очереди (неделя женщины, следующая - мужчины и так далее - Ред.), то отныне и пары, и одиночки узнают, о том кто попадет в зону риска непосредственно перед взвешиванием. Это сделали для того, что обитатели лагеря похудения не ленились показывать результат в виде сброшенных кило каждую неделю.

В качестве основного конкурса для худеющих вновь заготовили экстремальное испытание на высоте. С помощью веревок они должны были перебраться с конструкции на конструкцию на высоте 30 метров, плетя подобие паутины. Пара должна была подавать друг другу концы веревки, чтобы все получилось. При этом мужчины выбирали себе соперника: Коля "красный" уступил Жене "коричневому". А Паша "розовый" Руслану "синему".

Кстати, Людмила из команды "желтых", которая осталась одна, объединилась для соревнований с Павлом из команды "розовых", который также остался один после ухода Натальи.

Также в этот эфир вернули сразу четверых выбывших ранее участников - Лалу Алиеву, Николая Крицкого, Александра Гончарова и Наталью Кириленко, чтобы оставшиеся не расслаблялись. Ведущая Анита Луценко пояснила, что решила вернуть тех, кто ушел слишком рано или стал жертвой интриг. А тренер Марина Боржемская добавила, что вернувшиеся позволяют себе опаздывать на тренировки, работают в пол силы, так что это будет хорошей встряской.

Под желтой линией в конце оказались Николай и Руслан, они сбросили меньше других. После голосования шоу покинул Руслан из синей команды, который оказался в зоне риска впервые за сезон. За 11 недель он сбросил 29 кг. Его начальный вес был 129 кило, а последнее взвешивание показало 100 кг.

Фото: Таким Руслан пришел на проект

40-летний Руслан Садовой вдовец, воспитывает 9-летнюю дочку и 11-летнего сына. В его анкете говорится, что он решил прийти на шоу, чтобы укрепить здоровье, ведь на его руках двое детей, которых нужно вырастить. Мечтает познакомиться с женщиной и создать полную семью, а детей мечтает свозить в Диснейленд.

Многие зрители расстроились и в соцсетях проекта пишут, что жалеют о том, что Руслан покинул проект.

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск от 07.11.2019 уже сегодня можно на канале СТБ. Видео на официальном канале проекта на ютуб появится 9 ноября.