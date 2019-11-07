Правозащитник и экс-нардеп Виталий Куприй подал жалобу о бездеятельности генпрокурора Руслана Рябошапки за отказ регистрировать заявление о необходимости расследовать дело о том, что депутаты от "Слуги народа" начали получать зарплаты в конвертах. Об этом "Стране" рассказал сам Куприй.

"Я внимательно просмотрел материал "Страны" и публикации Светланы Крюковой (заместитель главного редактора "Страны" - Ред.) по теме получения "Слугами народа" зарплат в конвертах. Я длительное время занимаюсь правозащитной и антикоррупционной деятельностью, поэтому все публикации собрал в одно сообщение и направил в НАБУ, САП и, самое главное, генпрокурору. Так как заплаты в конвертах - это незаконная выгода, я потребовал открыть уголовное дело, чтобы исследовать все обстоятельства, - сказал Куприй. И уточнил, что по закону, на открытие дела дается 24 часа.

Он сообщил, что отправил требование 25 октября почтой и 29 они должны были зарегистрировать производство, однако этого не произошло.

"Таким образом с 30 октября начался срок бездеятельности генпрокурора, который длится 10 дней. Я ждал почту до последнего, но письма о регистрации преступления так и не пришло. Поэтому сегодня я направил две жалобы: первая - в Антикоррупционный суд о бездеятельности НАБУ, вторая - в Печерский суд касательно бездеятельности генпрокурора Рябошапки, которую должны рассмотреть на протяжении 72 часов. Суд должен обязать начать расследование. Очевидно, что руководство правоохранительных органов хочет замять этот скандал. Возможно по указанию президента Зеленского или главы ОП Богдана, так как именно он руководит этим направлением, а Зеленский прислушивается. Никто не желает, чтобы эти коррупционные схемы были остановлены. И для меня это показательно. Буду добиваться, чтобы все, кто указан в материалах были допрошены, а виновные получили наказание", - сказал Куприй.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в Оппоплатформе-За жизнь от Трубы, Холодницкого и Сытника также потребовали расследовать выдачу долларов в конвертах нардепам от "Слуги народа".

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