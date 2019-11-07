Экс-президент Петр Порошенко заступился за телеканал "Прямой", у официального владельца которого Владимира Макеенко сегодня прошли обыски.

Как сообщает сайт партии "Европейская солидарность", по мнению экс-президента, которого многие считают настоящим владельцем "Прямого", правоохранительные органы "давят" на телеканал. И это является составной частью общего процесса, который сейчас происходит в Украине и не имеет ничего общего с европейскими стандартами.

Затем он прокомментировал планы представителей монобольшинства ввести уголовную ответственность для журналистов.

"Вчера были заявления руководителя профильного комитета, представителя правительства о том, что они собираются привлечь к ответственности журналистов, контролировать интернет", - напомнил Порошенко.

Затем он намекнул на некомпетентность Зеленского в этом вопросе.

"Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский. Но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов - это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейским правилами, ни с европейскими ценностями", - еще раз вспомнил о Европе Порошенко.

Напомним, во времена президентства Порошенко, несмотря на его заявления о приверженности европейским ценностям, на СМИ оказывалось жесткое давление. Например, весной 2017 года было закрыто радио "Вести".