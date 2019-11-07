Правоохранители должны оставить в покое телеканал "Прямой", но при этом дать соответствующую оценку действиям телеканалов "112", "NewsOne" и "Zik".

Об этом говорится в заявлении лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и председателя одноименной фракции Сергея Рахманина по поводу обысков у собственника канала "Прямой" Макеенко.

Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

"Свобода слова - основополагающая ценность украинского общества. Считаем недопустимым любое политически мотивированное давление на средства массовой информации. Вместе с тем мы не имеем права игнорировать явные попытки информационной диверсии, подыгрывание врагу и даже измены государственных интересов, что позволяют себе некоторые информационные каналы, прикрываясь "свободой слова". Такое поведение, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины враг, подрывает национальную безопасность и должно быть остановлено", - говорится в заявлении.

По словам лидеров политсилы, ситуация вокруг "Прямого канала" кардинально отличается от ситуации вокруг "112", "NewsOne" и других каналов "холдинга Медведчука".

"Нам неизвестно о действиях "Прямого канала", которые бы подрывали нашу национальную безопасность. Зато каналы "112", NewsOne и Zik регулярно осуществляют сознательные манипуляции в интересах России. И именно им правоохранители должны дать соответствующую оценку. В строгом соответствии с украинским законодательством", - говорится в заявлении двух лидеров партии "Голос".

Напомним, сегодня у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко правоохранители провели обыски. Как позже стало известно, обыски у собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках дела об отмывании средств экс-президента Петра Порошенко (который, как считается, является реальным собственником телеканала) прошли одновременно с обысками у сына экс-нардепа Сергея Пашинского.