В течение суток боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В сводке говорится, что противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

8 обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды стреляли вблизи Крымского, в районе Луганского и у Новолуганского. По одному разу нарушали перемирие у Южного и неподалеку Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: у Авдеевки, неподалеку Водяного, в районе Песков, вблизи Гнутово и Красногоровки.

Позавчера в штабе ООС заявляли, что количество обстрелов на Донбассе за сутки уменьшилось в 5 раз.

Ранее "Страна" писала, что стало известно время начала разведения сил в Петровском Донецкой области: оно начнется 8 ноября в 12:00.