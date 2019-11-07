Американская валюта продолжает сдавать позиции. 7 ноября ее безналичный курс упал на 9 копеек, и остановился на уровне 24,48-24,51 грн/$. Его прогнозировали на эту неделю. Наличный курс доллара потерял 10 копеек: на продаже в среднем вышел на 24,65-24,80 грн/$, на покупке — на 24,40-24,50 грн/$.

Если вчера тон на межбанке задавали иностранцы, которые продавали валюту под оплату гривневых гособлигаций, то сегодня они были незаметны. Курс двигали госбанки, которые буквально завалил рынок долларом — Укргазбанк и Ощадбанк.

Чью выручку они конвертировали — точно неизвестно. Хотя большинство казначеев считает, что это деньги НАК "Нафтогаз", который недавно разместил еврооблигаций на $500 млн.

"Доллар за бумаги должен зайти на счета "Нафтогаза" до завтрашнего дня, однако в его ожидании компания имела возможность продавать накопленную валюту", — сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По слухам, власти убедительно попросили НАК заплатить налоги наперед из-за нехватки средств в госбюджете. А госпредприятие не смогло отказать чиновникам.

"Это не значит, что экспортеры не продавали, их валюта также была на рынке. Бизнес не придерживает доллар", — заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В украинских компаниях боятся потерять на курсе на волне укрепления гривне: с каждым днем валютная выручка стоит все дешевле. Она может продолжить падать в цене: как на волне размещений еврооблигаций (успешно продал бумаги «Нафтогаз», готовит размещение ДТЭК), так и по мере продаж Минфином новых выпусков гособлигаций.

"Иностранцы вышли на новый исторический рекорд — купили ОВГЗ на 100 млрд грн. Это подтверждает высокий уровень интереса к суверенным бумагам, и поддерживает гривну", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Активность госбанков и продажи крупных экспортеров вывели межбанк на максимальный суточный объем торгов. Он превысил $400 млн — это на треть больше вчерашнего значения. Приблизительно половину этой суммы — свыше $200 млн — выкупил Нацбанк. Начинал свои приобретения по 24,54 грн/$, но львиную часть покупок в итоге совершил по 24,50 грн/$.

Ранее при подобных валютных объемах НБУ мог по 3-4 раза снижать свою цену покупки: курс легко мог оказаться в районе 24,40 грн/$. Но сегодня этого сделать не рискнул. Может, чтобы «Нафтогаз» собрал побольше гривны для бюджета, а может, чтобы не драконить Минфин, который неоднократно просил не укреплять гривну чрезмерно. Чтобы экспортеры побольше зарабатывали в нацвалюте, и лучше наполняли казну.

На фоне тотальной валютной скупки Нацбанка финансисты не успели разглядеть остальных покупателей. В первую очередь иностранцев, от которых ждали вывода капиталов после вчерашнего погашения Минфином старого выпуска гривневых облигаций.

Потому на завтра осталось два важных вопроса: продолжат ли госбанки заливать межбанк долларом и станут ли иностранцы его скупать? От этого будет зависеть курс.

"Скорее всего, 8 ноября межбанк будет открываться широко — в рамках 24,45-24,55 грн/$. Дальше все будут смотреть на валютные продажи. Продолжатся ли они на сегодняшнем уровне. За ними может подтягиваться и спрос. Посмотрим", — резюмировал Юрий Гриненко.