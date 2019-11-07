Киевский стрелок-должник за ЖКХ Алексей Берестецкий, помимо прочего, не платил за стоянку возле дома и его перестали туда пускать. Когда Берестецкого не пустили туда в очередной раз, он снес шлагбаум. Теперь его машина стоит на парковке перед домом, причем поставлена она поперек, а не вдоль, как другие автомобили. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Жители дома рассказали, что недавно у автомобиля Алексея кто-то ночью пробил колесо. И действительно, левое заднее колесо на машине оказалось спущено. Машину "святошинского стрелка" узнать легко: это белый "бусик" со значком "инвалид".

Как выяснила "Страна", Алексей живет в доме на Чаадаева, 2 уже давно. По словам жильцов, около 20 лет. Он был проблемным соседом: мало того, что много лет не платил за коммуналку, также срывал провода на камерах видеонаблюдения и магнитные замки на дверях в дом.

Соседи рассказали, что у Алексея трое детей, все девочки. Одна из которых - тренер по тхэквондо. Однако две старшие дочки не живут с ним. В этом доме живет он с женой и младшей дочерью.

Фото: Страна.ua

Ранее журналист Светлана Панюшкина, которая живет в этом же доме сообщила, что "стрелка" хотят взять на поруки и задним числом сделать ему справку об участии в АТО. По ее словам, взять на поруки собирается федерация тхэквондо.

Напомним, что вчера вечером в Святошинском районе Киева Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

Как видно на опубликованном ранее видео, неплательщик заряжает свое ружье в коридоре квартиры, а потом выходит и с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом выше. Пострадавший тут же пытается сбежать от неплательщика, слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричат от ужаса. Слышно еще несколько хлопков, похожих на выстрелы вдалеке.

Также в распоряжении "Страны" появилось фото последствий стрельбы. На фото видны окровавленные следы, оставленные раненным мужчиной в коридоре и около лифта.