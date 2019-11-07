Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что разведение войск на трех участках линии разграничения в Донбассе является одним из условий встречи в Нормандском формате, и президент Франции Эмманюэль Макрон делает все для скорейшего ее проведения. Слова дипломата приводит "Интерфакс-Украина".

На брифинге, состоявшемся в Золотом Луганской области, де Понсен также анонсировал разговор Макрона с Зеленским. "Вы знаете, что президент Макрон делает все, чтобы этот саммит состоялся как можно быстрее в Париже. И будет разговор в ближайшие дни с президентом Зеленским по этому вопросу", - сказал посол.

Де Понсен отметил, что конфликт в Донбассе длится слишком долго, и "пришло уже время для мира и мирных переговоров".

В свою очередь посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что 8 ноября и на участке Богдановка-Петровское все-таки начнется разведение сил, которое несколько раз срывалось. "Я лично надеюсь, что это станет началом дальнейших разведений, что это не конец разведения", - добавила она.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что "это разведение является подготовкой к будущей встрече" в Нормандском формате. По мнению Тейлора, очень важно, чтобы после того, как ВСУ покинут свои позиции, туда зашли полицейские и нацгвардейцы Украины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что для нее было важно услышать людей, которые живут на прифронтовых территориях.

"Совместно с правительствами других стран правительство Великобритании оказывало большую поддержку Украине в период этого конфликта, и мы продолжим оказывать эту поддержку украинскому правительству и народу Украины", - пообещала она.

Напомним, сегодня украинские министры и иностранные послы посетили Золотое, а также место завтрашнего разведения в Петровском. Присутствовавший среди них Арсен Аваков анонсировал точное время разведения: 12:00.