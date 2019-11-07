Подрыв директора фармацевтической компании Игоря Сало может быть связан с крупными долгами, которые есть у Сало перед влиятельным российским сенатором из Кемеровской области (РФ) Александром Шишкиным. Деньги очень долго не возвращались. Об этом в сообщает Telegram-канал Политика Страны со ссылкой на источники в украинских бизнес-кругах.

Также в бизнес-кругах покушение на Сало было воспринято как "привет" от Шишкина и другому бизнесмену - Павлу Фуксу. Который, как считается, также должен Шишкину много денег со времен работы в Москве. "Фуксу дали понять, что и "Мерседесы" иногда взрываются", - говорит источник.

Напомним, что 6 ноября на Житомирской трассе взорвали Mercedes бизнесмена Игоря Сало, в результате чего сам он и его водитель травмированы, а охранник погиб.

"Страна" разбиралась, кто и зачем взорвал бизнесмена Игоря Сало. У бизнесмена довольно неоднозначная репутация. Он является фигурантом многочисленных скандалов по "отжиму" предприятий и рейдерским атакам. По данным СМИ, он добивался приватизации "Артемсоли" и "Центрэнерго". Также его имя всплывало в связи с угольными схемами на "Центрэнерго".