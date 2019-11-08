Три взрыва прогремели сегодня, 8 ноября, в кафе "Антошка" в центре Бишкека в Кыргызстане. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Фото: sputnik.kg

Уточняется, что на месте ЧП начался пожар. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек. Причины взрывов пока не сообщаются.

"Точной информации нет, так как часть пострадавших увозили своим ходом. В основном ожоги и испуги. Большинство пострадавших доставили в БНИЦТиО, еще троих в третью детскую", - сообщил врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как в горящем кафе происходит один из взрывов, к месту уже подъезжает пожарная машина. Пламя перекинулось на кафе, расположенное по соседству.

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