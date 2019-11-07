В четверг, 7 ноября, на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского спустя несколько месяцев появилось второе видео в форме монолога, где Зеленский задает сам себе вопросы, которые он озвучивает сидя за рулем электромобиля Tesla главы ОП Андрея Богдана.

Во время интервью Зеленский рассказал о плюсах нового, молодого правительства, однако отметил, что с теми, кто не справится с работой до конца году, будут прощаться.

"Такого молодого правительства никогда не было. Тут есть свои плюсы и минусы - нет коррумпированного опыта, - и это огромный плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся, тоже ждем до конца этого года, кто не сможет, с тем будет прощаться", - заявил президент.

По его словам, члены нового правительства должны сосредоточиться на воплощении принятых законов и реформ, несмотря на критику.

"Критикует все, и нашу Раду все критикуют и наше правительство все критикуют и меня лично, но если я привык, то нашему молодому правительство очень тяжело сейчас... Они должны сосредоточиться на тех закона, тех реформах, которые они должны после голосования воплощать в жизнь", - сказал Зеленский.

Также глава Украины отметил, что ничего из того, что пророчили новой власти так и не сбылось, включая то, что правительство продержится всего два месяца, а доллар будет по 100 гривен.

"Нам говорили, что это президент не доживет до октября, это правительство будет существовать два месяца максимум, нам говорили, что доллар будет по 100, нам говорили, что все наши международные партнеры от нас отвернуться, нам говорили, что ни одного инвестора мы не сможем притянуть в Украину, сказали, что будет полная эскалация и будет война. Ни чего из этого не произошло", - сообщил украинский лидер.

Подробнее смотрите в полном видео в YouTube.

Видео: YouTube/Зе!Президент

Напомним, первое интервью в таком формате вышло 17 июля 2019 года. В нем президент рассказал, что собирается делать с обещанным посадками, что думает о войне, повышении тарифов и своем рабочем графике.

Также 10 октября, в Киеве состоялся пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который длился рекордные 14 часов.