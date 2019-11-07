Украинский бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что сын 47-го вице-президента США Джо Байдена Хантер снимал со счетов украинской газовой компании Burisma миллионные суммы.

Это заявление Онищенко сделал в беседе с корреспондентом издания CD Media.

По словам бизнесмена, семье Байденов шли "официальные и неофициальные платежи". Причем они исчислялись миллионами долларов.

Кроме того, Онищенко рассказал, что бывшая агент ФБР Карен Гринуэй, которая курировала антикоррупционную работу администрации Обамы в Восточной Европе, занималась сокрытием скандала с Байденами.

Ранее "Страна" приводила откровения бывшего народного депутата на телеканале NewsOne о том, как Петр Порошенко вмешивался в выборы президента США в 2016 году. В этом интервью Онищенко также поведал о связи Порошенко с делом Байдена.

Мы также цитировали заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что никакого уголовного дела в отношении компании Burisma в природе не существует.