Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах за год-полтора построить первую очередь нового моста в Запорожье. Об этом он сказал в четверг во время рабочей поездки в Запорожье, пишет пресс-служба правительства.

"Этот мост не могут построить уже 15 лет. Это какой-то трэш! Летом здесь уже был президент Владимир Зеленский. После этой поездки мы нашли 30 млн грн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию", - заявил премьер. Он также дал задание закончить строительство одной стороны моста через 1-1,5 года. Гончарук сказал, что работы на мосту возобновятся весной 2020 года.

Это позволит пустить движение транспорта по новому мосту в одну сторону в три полосы, а по мосту Преображенского – в другую, отмечает местное издание Индустриалка.

Генеральным подрядчиком, как отмечает УНИАН, станет иностранная компания. По предварительным данным, это может быть китайская China Road and Bridge Corporation, с которой "Укравтодор" в октябре этого года подписал меморандум о сотрудничестве. Китайская компания оценила стоимость проведения всех необходимых работ в 550 млн долларов.

Гончарук сказал, что на сегодняшний день на завершение строительства мостов необходимо 12,9 млрд гривен. Учитывая, что данный объект находится на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Украины, то финансировать все работы должно государство.

По словам Гончарука, на завершение всех необходимых работ потребуется около четырех лет.

Строительство моста через Днепр в Запорожье параллельно мостам Преображенского началось еще в 2004 году. Заложил капсулу тогдашний премьер Украины Виктор Янукович. Планировалось, что строительство завершится до конца десятилетия, но проект превратился в многолетний "недострой".

Сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Напомним, что в аэропорту Днепра за два года обещают построить современную взлетную полосу.

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