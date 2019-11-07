Руку пропавшего шотландского дайвера случайно нашли в желудке тигровой акулы, которую поймали для исследования неподалеку от места, где пропал турист. Об этом пишет Сноб со ссылкой на телеканал Réunion La 1ère.

Уточняется, что 44-летний турист из Шотландии пропал в начале ноября во время дайвинга возле французского острова Реюньона.

По данным журналистов, жена пропавшего опознала часть тела супруга по обручальному кольцу. При этом остается неизвестным, утонул ли турист и потом был съеден акулой, или изначально стал жертвой нападения.

Известно, что остров Реюньон расположен в 700 километрах к востоку от Мадагаскара, это популярное у туристов место. В 2013 году там ввели ограничения на серфинг и плавание из-за риска нападения бычьих акул.

За 2019 год было два случая нападения акул в водах Реюньона: рыбак умер в январе после того, как акула откусила ему ногу, а в мае хищник убил серфера.

На Реюньоне запретили охоту на акул в 1999 году из-за опасений, что мясо рыб заражено сигуатерой - ядом, вызывающим рвоту, тошноту и, в некоторых случаях, смерть. После этого бычьи и тигровые акулы "захватили" воды.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые сумели записать видео гигантской шестижаберной акулы, которую считают самой древней на Земле.

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