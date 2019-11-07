Лучшие предложения Черной пятницы можно получить где бы вы ни находились - интернет-магазину расстояния не помеха. Главный ритейлер страны год за годом продолжает предлагать невероятные акции, более длительные распродажи и огромный ассортимент - здесь вы найдете все, что только можно загадать в подарок на Новый год.

За последние два года Rozetka внесла значительные изменения в работу магазина, вышла в оффлайн, открыв магазины в городах-миллионниках, а также расширила свой выбор, позволив сторонним продавцам продавать онлайн, так же как это делает Amazon. Все это создает гораздо больше возможностей для покупок «все в одном», которые в Украине не имеют себе равных в большинстве магазинов. Высокая скорость доставки и самый большой ассортимент - что может быть лучше, тем более со значительной скидкой. Не упустите свой шанс - Черная пятница поможет получить желанное гораздо дешевле.

Что такое Черная пятница?

Черная пятница в Украине уже достаточно популярное мероприятие. Но все же не все знают историю появления этого термина. Пятница после Дня благодарения в США впервые была упомянута в качестве даты официального начала сезона праздничных рождественских покупок еще в 1951 году. Но повсеместно использовать это определение стали только в середине 70-х. В течение многих лет люди просматривали каждое объявление о продажах и продумывали стратегию, какие магазины должны открыться раньше и где нужно успеть встать в очередь. Многие выстаивали многочасовые и даже многодневные очереди, чтобы иметь возможность купить телевизор со скидкой, дешевые игрушки и многое другое. Сейчас эти столпотворения все еще происходят, но многие акции можно найти в Интернете, а это значит, что сегодня вы можете делать любые покупки, даже не выходя из дома.

Когда начинается Черная пятница 2019 года?

Сохраните дату в календарь! В 2019 году Черная пятница состоится 29 ноября, на следующий день после Дня благодарения. Акционные предложения Rozetka раскроет в полночь. Однако тем, кто установит специальное приложение, скидки станут доступны на час раньше. Впрочем, если вы жаворонок и ночью привыкли спать, не расстраивайтесь - сделки будут проходить в течение всего пятничного дня.

Как подготовиться к Черной пятнице

Лучшее, что вы можете сделать для себя - составить список того, что вы покупаете, и разбить его на то, что необходимо иметь, что было бы неплохо найти, и подумать о том, что вы можете добавить в свою корзину, если случайно наткнетесь в поиске. Знание того, что вам нужно приобрести заранее, облегчает восприятие, когда начинают появляться скидки. А если вы подпишетесь на рассылку, то получите лучшие предложения Черной пятницы прямо на Ваш почтовый ящик!

Какие товары будут продаваться в Черную пятницу?

Здесь более простой вопрос: какие товары не будут продаваться в Черную пятницу? Серьезно, практически все, что продается на Rozetka, будет участвовать в распродаже. В прошлом году самыми популярным товарами были продукты и алкоголь, но наибольшим количеством продаж могли похвастаться самые разные категории – от светодиодных ламп и телевизоров до кормов для животных и стиральных средств. В Черную пятницу будут доступны сотни, тысячи или миллионы (в зависимости от того, кого вы спросите) предложений, и скорее всего многие из ваших любимых гаджетов появятся в продаже. Смартфоны от Apple до Xiaomi, смарт-часы и фитнес-трекеры, всевозможная электроника и бытовая техника – все это будет доступно за меньшую стоимость. Однако в продажу поступают не только большие вещи. Вы также можете приобрести аксессуары для своих телефонов, фотоаппаратов, аккумуляторов и многое другое по действительно выгодным ценам.