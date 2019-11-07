В четверг, 7 ноября, в Одессе на Ланжероне спасатели потушили пожар в отеле M1 Club Hotel. Об этом сообщает Думская.

На здании видны обгоревшие трубы вентиляции и кондиционеры. Вокруг много огнетушителей, сотрудники гостиницы пытались потушить пожар своими силами. По предварительной информации, пожар начался в помещении кухни.

Как сообщили в ГосЧС, горела внешняя обшивка M1 Club Hotel со второго по шестой этаж. Потушили пожар на общей площади 80 квадратных метров уже через 35 минут после вызова. Персонал и посетителей отеля администрацией заведения эвакуировала до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации огня были привлечены восемь единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причины возгорания пока не известны.

Видео: YouTube/GU DSNS ODESA

Видео: YouTube/Думская Нет

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